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    Орлов рассказал, почему Дзюба не заиграл в «Адане»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему Артем Дзюба не смог заиграть в «Адана Демирспор».

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    Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

    «Оказался не готов держать темп 90 минут. Турецкие клубы в современной манере играют. Это на Кипре там можно еще Кокорину выделяться, а здесь Дзюбе уже не выделиться.

    Артем выбрал не ту команду, которая играет по схеме без форвардов? Дзюба умеет забить. Монтелла понимает, что футболист с голевым чутьем ему нужен в составе. Здесь проблема в фундаментальных вещах. Все-таки он снизил требования к себе, а может уже и возраст не позволяет. Это и в "Зените" у него начиналось — он не держал темп, был скованным, мало двигался по флангам.

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    • В РПЛ много команд, которые надо спасать, но это если кто-то его возьмёт. Дзюбу очень сложно брать. Артем мог бы еще поиграть в РПЛ, ведь сейчас уровень российского футбола просел. Он с его мастерством пригодился бы», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

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