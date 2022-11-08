Орлов рассказал, почему Дзюба не заиграл в «Адане»

Известный комментаторрассказал, почемуне смог заиграть в

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Оказался не готов держать темп 90 минут. Турецкие клубы в современной манере играют. Это на Кипре там можно еще Кокорину выделяться, а здесь Дзюбе уже не выделиться.

Артем выбрал не ту команду, которая играет по схеме без форвардов? Дзюба умеет забить. Монтелла понимает, что футболист с голевым чутьем ему нужен в составе. Здесь проблема в фундаментальных вещах. Все-таки он снизил требования к себе, а может уже и возраст не позволяет. Это и в "Зените" у него начиналось — он не держал темп, был скованным, мало двигался по флангам.

В РПЛ много команд, которые надо спасать, но это если кто-то его возьмёт. Дзюбу очень сложно брать. Артем мог бы еще поиграть в РПЛ, ведь сейчас уровень российского футбола просел. Он с его мастерством пригодился бы», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».