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    Объявлена символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

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    Аналитический портал WhoScored составил символическую сборную 16-го тура РПЛ. Лучшим игроком в списке оказался нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который получил оценку 8.7.

    Мяч РПЛ
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    Пиняев оформил гол и результативную передачу в матче с «Торпедо» (2:0).

    Сборная 16-го тура:
    • Илья Лантратов («Химки»), Брайан Идову («Химки»), Егор Филипенко («Урал»), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Антон Миранчук («Локомотив»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Александр Долгов («Химки»), Джон Кордоба («Краснодар»).
    Лидером турнира является «Зенит». После 16 матчей команда Сергея Семака имеет 39 очков.
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