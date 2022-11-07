Объявлена символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Пиняев оформил гол и результативную передачу в матче с «Торпедо» (2:0).
Лидером турнира является «Зенит». После 16 матчей команда Сергея Семака имеет 39 очков.
Сборная 16-го тура:
- Илья Лантратов («Химки»), Брайан Идову («Химки»), Егор Филипенко («Урал»), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Антон Миранчук («Локомотив»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Александр Долгов («Химки»), Джон Кордоба («Краснодар»).