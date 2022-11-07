Моуринью прокомментировал поражение от «Лацио»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что в матче против «Лацио» (0:1) его команде не хватало Пауло Дибалы и Лоренцо Пеллегрини.

«В этом матче обилие эмоций мешало продвижению к цели. Трудно играть против соперника, который грамотно распоряжается игровым временем. Без Дибалы и Пеллегрини нам было очень тяжело.

Поражения "Ромы" в матчах с прямыми конкурентами несправедливы. "Аталанта" ударила по воротам лишь один раз, но смогла победить. Именно мы доставили "Наполи" наибольшие неудобства. Сегодня "Лацио" забил половину гола, но этого было достаточно. Это незаслуженные поражения», — приводит слова тренера Football Italia.

«Лацио» одержал победу благодаря единственному голу, забитому Фелипе Андерсоном.