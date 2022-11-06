«Урал» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет на 16-й минуте открыли москвичи. Антон Миранчук влетел в штрафную хозяев и низом пробил чуть правее центра ворот, а Помазун пропустил мяч под рукой.
На 67-й минуте счет сравнялся. Каштанов головой пробил после навеса с углового — Худяков отразил мяч перед собой, а Юрий Газинский сыграл на добивании и занёс игровой снаряд в сетку.
На 90-й минуте Ранджелович с углового закрутил к линии вратарской «Локо» , а 34-летний защитник хозяев Егор Филипенко без особых помех смахнул мяч в нижний угол.
На 5-й добавленной минуте Тикнизян и Миранчук накоротке разыграли комбинацию — Наир получил мяч в выгодном положении и пробил в дальний угол, Филипенко сумел зацепить мяч, но спасти «Урал» не сумел — гол записали на защитника.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.
В следующем туре «Локомотив» 12 ноября проведет домашнюю встречу против «Спартака», а «Урал» примет на своем поле «Факел».