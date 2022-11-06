«Урал» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Екатеринбургскийна своем поле сыграл вничью с московским(2:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет на 16-й минуте открыли москвичи. Антон Миранчук влетел в штрафную хозяев и низом пробил чуть правее центра ворот, а Помазун пропустил мяч под рукой.

На 67-й минуте счет сравнялся. Каштанов головой пробил после навеса с углового — Худяков отразил мяч перед собой, а Юрий Газинский сыграл на добивании и занёс игровой снаряд в сетку.

На 90-й минуте Ранджелович с углового закрутил к линии вратарской «Локо» , а 34-летний защитник хозяев Егор Филипенко без особых помех смахнул мяч в нижний угол.

На 5-й добавленной минуте Тикнизян и Миранчук накоротке разыграли комбинацию — Наир получил мяч в выгодном положении и пробил в дальний угол, Филипенко сумел зацепить мяч, но спасти «Урал» не сумел — гол записали на защитника.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Локомотив 2:2 Голы: 0:1 Антон Миранчук (16'), 1:1 Gazinskiy Y. (67'), 2:1 Filipenko E. (90'), 2:2 Filipenko E. (90+6') Урал: Мингиян Бевеев (Goglichidze L., 69'), Cisse I. (Фаниль Сунгатулин, 46'), Андрей Егорычев (Randjelovic L., 46'), Эмерсон, Filipenko E., Gazinskiy Y. (Олег Шатов, 88'), Алексей Каштанов, Kulakov D., Даниэль Мишкич (Эрик Бикфалви, 46'), Илья Помазун, Александр Юшин (Tatarinov E., 59') Локомотив: Дмитрий Баринов, Франсуа Камано (Гирано Керк, 64'), Артём Карпукас, Даниил Худяков, Иван Кузьмичёв, Константин Марадишвили (Даниил Куликов, 85'), Антон Миранчук, Егор Погостнов (Mitaj M., 76'), Марко Раконьяц, Наир Тикнизян, Дмитрий Живоглядов Предупреждения: Егор Погостнов (20'), Александр Юшин (57'), Randjelovic L. (90+4')

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Локомотив» 12 ноября проведет домашнюю встречу против «Спартака», а «Урал» примет на своем поле «Факел».