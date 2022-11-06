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    «Лилль» и «Ренн» сыграли вничью

    «Лилль» — «Ренн»: счет 1:1, обзор голов

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    В поединке 14-го тура Лиги 1 «Лилль» и «Ренн» сыграли вничью 1:1

    Жозе Фонте
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    Жозе Фонте

    Жозе Фонте забил за «догов» на 16-й минуте встречи, открыв счет. На 58-й минуте арбитр назначил пенальти для гостей, который реализовал Бенжамин Бурижо.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Ренн 1:1
    Голы: 1:0 Жозе Фонте (16'), 1:1 Бенжамен Буриго (пенальти) (58') Лилль: Люка Шевалье, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Бафоде Диаките, Тимоти Уэа, Андре Гомеш (Адам Уна, 44'), Бенжамен Андре, Жонатан Бамба (Alan Virginius, 84'), Анхель Гомес (Карлос Балеба, 84'), Реми Кабелла, Джонатан Дэвид Ренн: Амин Гуири, Арно Калимуэндо (Биргер Мелинг, 77'), Бенжамен Буриго, Флавьен Тэт (Ловро Майер, 59'), Лесли Угочукву, Шека, Адриен Трюффер, Артур Теате, Кристофер Ву, Амари Траоре, Стив Манданда Предупреждения: Кристофер Ву (36'), Тьягу Джало (54'), Жонатан Бамба (57'), Бафоде Диаките (74'), Карлос Балеба (90 + 3') Удаление: Биргер Мелинг (89')

    У «Лилля» после этой встречи 23 очка, с которыми он занимает 7-е место. У «Ренна» 28 баллов и третья позиция в таблице.

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