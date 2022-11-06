«Рома» — «Лацио»: счет 0:1, обзор голов

Автором победного мяча стал полузащитник Фелипе Андерсон, который отметился на 29-й минуте поединка.
Футбол. Италия. Серия А
Рома — Лацио 0:1
Гол: 0:1 Фелипе Андерсон (29') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини (Зеки Челик, 46'), Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп (Стефан Эль-Шаарави, 63'), Бриан Кристанте, Мади Камара (Неманья Матич, 73'), Никола Залевский (Андреа Белотти, 73'), Лоренцо Пеллегрини (Кристиан Вольпато, 54'), Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам Лацио: Маттиа Цаканьи (Лука Ромеро, 85'), Фелипе Андерсон, Педро Родригес (Маттео Канчелльери, 69'), Луис Альберто (Тома Башич, 71'), Данило Катальди, Матиас Весино, Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Казале, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 69'), Иван Проведель Предупреждения: Джанлука Манчини (8'), Мануэль Лаццари (25'), Матиас Весино (50'), Руй Патрисиу (88'), Штефан Раду (89')
«Лацио» с 27 баллами вышел на 4-ю позицию в турнирной таблице Серии А. «Рома» осталась с 25 очками и опустилась на 5-ю позицию.