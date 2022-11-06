Тренер «Локомотива»: Сейчас для нас каждая игра как финал

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с(1:1).

«Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен.

Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал.

Мы говорили еще после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.

У нас хорошая, квалифицированная группа атаки. Чтобы мы только через Миранчука играли — я такого не замечал. Просто он очень активен, хорошо открывается и поэтому больше получает мяч.

Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол.

Это не вина защитника "Урала", это заслуга наших игроков», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.