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    Тренер «Локомотива»: Сейчас для нас каждая игра как финал

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

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    «Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен.

    Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал.

    Мы говорили еще после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.

    У нас хорошая, квалифицированная группа атаки. Чтобы мы только через Миранчука играли — я такого не замечал. Просто он очень активен, хорошо открывается и поэтому больше получает мяч.

    Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол.

    Это не вина защитника "Урала", это заслуга наших игроков», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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