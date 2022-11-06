Агент Дзюбы отреагировал на информацию о расторжении контракта с «Адана Демирспор»

, агент экс-капитана сборной России, не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что футболист разорвал контракт с турецким

«Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть дает комментарий — откуда взял эту информацию», — приводит слова Гольдмана «Чемпионат».

Сообщалось, что Дзюба и «Адана Дермирспор» разорвали контракт по обоюдному согласию.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. В пяти матчах за турецкий клуб он забил один гол.

Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».