Агент Дзюбы отреагировал на информацию о расторжении контракта с «Адана Демирспор»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть дает комментарий — откуда взял эту информацию», — приводит слова Гольдмана «Чемпионат».
Сообщалось, что Дзюба и «Адана Дермирспор» разорвали контракт по обоюдному согласию.
Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. В пяти матчах за турецкий клуб он забил один гол.
Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».