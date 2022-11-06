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    Агент Дзюбы отреагировал на информацию о расторжении контракта с «Адана Демирспор»

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    Леонид Гольдман, агент экс-капитана сборной России Артема Дзюбы, не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что футболист разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть дает комментарий — откуда взял эту информацию», — приводит слова Гольдмана «Чемпионат».

    Сообщалось, что Дзюба и «Адана Дермирспор» разорвали контракт по обоюдному согласию.

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    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. В пяти матчах за турецкий клуб он забил один гол.

    Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».

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