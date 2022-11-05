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    • Промес, Николсон и Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч против «Сочи»
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    Промес, Николсон и Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч против «Сочи»

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    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 16-го тура чемпионата России.

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    Квинси Промес

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

    Запасные: Джанаев, Адамов, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Сарвели.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Спартак»

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

    Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Литвинов, Зорин, Мелешин.

    Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск.

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