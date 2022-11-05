Промес, Николсон и Соболев — в стартовом составе «Спартака» на матч против «Сочи»

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.
Запасные: Джанаев, Адамов, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Сарвели.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Спартак»
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Литвинов, Зорин, Мелешин.
Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск.