«Жирона» — «Атлетик»: счет 2:1, обзор голов

В первом матче 13-го тура чемпионата Испаниина своем поле выиграла усо счетом 2:1.

Счет у хозяев открыл Давид Лопес, который после стал ассистентом в эпизоде с голом Ивана Мартина.

«Баски» ответили за 11 минут до конца основного времени голом Горки Гурусеты.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Атлетик 2:1 Голы: 1:0 Давид Лопес (67'), 2:0 Иван Мартин (75'), 2:1 Горка Гурусета (78') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес (Хавьер Эрнандес, 85'), Ориоль Ромеу Видаль, Тони Вилья (Иван Мартин, 66'), Янхель Эррера (Рамон Терратс, 85'), Алейш Гарсия, Валери Фернандес (Родриго Рикельме, 62'), Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 62') Атлетик: Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер, Рауль Гарсия (Горка Гурусета, 69'), Нико Уильямс, Ойан Сансет (Ойер Саррага, 69'), Микель Весга (Унай Венседор, 55'), Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 46'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ (Оскар де Маркос Арана, 55'), Унай Симон Предупреждения: Юри Берчиче (35'), Ориоль Ромеу Видаль (52')

«Жирона» набрала 13 очков и вышла на 12-е место в таблице Примеры. «Атлетик» снова проиграл, но пока остается в топ-7. У него 21 очко.