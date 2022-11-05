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    «Хетафе» разошелся миром с «Кадисом»

    «Хетафе» — «Кадис»: счет матча 0:0

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    В матче 13-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Кадисом» — 0:0.

    «Хетафе»
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    «Хетафе»

    Команды заканчивали матч в меньшинстве — в компенсированное время по второй желтой карточке получили полузащитник хозяев Порту и защитник «Кадиса» Луис Эрнандес.

    Со скамейки «Хетафе» также был удален уругвайский защитник Гастон Альварес.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Кадис 0:0
    Хетафе: Давид Сория, Кристиан Португес, Даконам Ортега Дьене (Pedro Gaston Alvarez Sosa, 75'), Стефан Митрович, Домингуш Дуарте (Омар Альдерете, 46'), Хуан Иглесиас, Неманья Максимович (Мунир Эль-Хаддади, 67'), Луис Милья, Карлос Аленья (Juanmi Latasa, 85'), Борха Майораль (Анхель Альгобия, 75'), Энес Унал Кадис: Choco Lozano (Лукас Перес, 82'), Рубен Собрино, Brian Ocampo (Рубен Алькарас, 64'), Alex, Феде Сан Эметерио, Тео Бонгонда (Иван Алехо, 64'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст (Isaac Carcelén, 27'), Фали Хименес (Кала Хуан, 46'), Луис Эрнандес, Херемиас Ледесма Предупреждения: Энес Унал (8'), Луис Эрнандес (28'), Домингуш Дуарте (30'), Даконам Ортега Дьене (33'), Порту Кристиан (74'), Порту Кристиан (90 + 7'), Луис Эрнандес (90 + 10') Удаление: Pedro Gaston Alvarez Sosa (90 + 6')

    «Хетафе» занимает 12-е место в таблице Примеры (14 очков). «Кадис» располагается на 18-й строчке (11 очков).

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