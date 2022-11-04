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    Соболев: «Спартак» прошел бы «Лейпциг». В Германии бы как-нибудь отпинались, а дома — на эмоциях

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что красно-белые смогли бы пройти «Лейпциг» в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги Европы.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Как только всё началось, стало понятно, что клубы и сборную отстранят. Все ждали игры с "Ред Булл" Тедеско.

    Я, кстати, уверен, что мы прошли бы "Ред Булл". В Германии бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях бы получилось.

    Ладно, не буду говорить, что уверен. Но шансы бы точно были», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

    Напомним, российские клубы были отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

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