«Андерлехт», «Лех» и «Ницца» сыграют в плей-офф Лиги конференций

Стали известны все результаты игрового дня Лиги конференций. Определились последние участники плей-офф.

В группе В «Вест Хэм» разгромил «Стяуа» (3:0), а «Силькеборг» проиграл «Андерлехту» и пропустил его в 1/16 плей-офф. «Молотобойцы» прошли в раунд выше.

Футбол. Лига конференций. Группа B Стяуа — Вест Хэм 0:3 Голы: 0:1 Пабло Форнальс (40'), 0:2 (автогол) (56'), 0:3 Пабло Форнальс (65') Стяуа: Штефан Тырновану, Александру Пантя, Joyskim Ayrelien Dawa Tchakonte, Rachid Bouhenna, Ристо Радунович, Малком Эджума, Марко Дулка (Эдуард Радаславеску, 46'), Рэзван Оайдэ (Дариус Олару, 46'), Андрей Кордя (Янис Стойка, 46'), Андреа Компаньо (Богдан Русу, 59'), Октавиан Попеску (Флоринел Коман, 59') Вест Хэм: Пабло Форнальс (Freddie Potts, 66'), Divin Mubama (Kamarai Simon-Swyer, 76'), Oliver Scarles, Флинн Даунс (Keenan Appiah-Forson, 66'), Конор Ковентри, Мануэль Лансини, Наиф Агер, Анджело Огбонна, Бенджамин Джонсон (Kaelan Casey, 76'), Владимир Цоуфаль (Харрисон Эшби, 66'), Альфонс Ареола Предупреждения: Наиф Агер (32'), Divin Mubama (71'), Oliver Scarles (73')

Футбол. Лига конференций. Группа B Силькеборг — Андерлехт 0:2 Голы: 0:1 Лиор Рафаэлов (20'), 0:2 Бенито Раман (90 + 4') Силькеборг: Николай Ларсен, Оливер Сонне, Тобиас Сальквист (Александер Линн, 86'), Йоэль Феликс, Лукас Энгель, Стефан Тейтур Тордарсон, Марк Бринк (Пелле Маттссон, 46'), Андерс Ферслев Клюнге, Каспер Куск (Сёрен Тенгстедт, 86'), Себастиан Йоргенсен, Никлас Хелениус (Тонни Адамсен, 70') Андерлехт: Франсис Амузу (Бенито Раман, 58'), Фабиу Силва, Яри Версхарен, Лиор Рафаэлов (Марио Струйкенс, 78'), Маджид Ашимеру (Амаду Диавара, 82'), Кристиан Арнстад, Hannes Delcroix (Уэсли Худт, 58'), Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ноа Садики (Исхак Абдулразак, 78'), Хендрик ван Кромбрюгге Предупреждения: Hannes Delcroix (28'), Зено Дебаст (71'), Пелле Маттссон (79'), Фабиу Силва (86') Удаление: Андерс Ферслев Клюнге (26')

В группе С «Вильярреал» проиграл «Леху», но это не повлияло на позицию «желтых». Они вышли с 13 баллами в 1/8 финала. «Лех» благодаря победе занял 2-е место и сыграет в 1/16.

Футбол. Лига конференций. Группа C Лех Познань — Вильярреал 3:0 Голы: 1:0 Кристоффер Вельде (27'), 2:0 Михал Скурась (51'), 3:0 Михал Скурась (77') Лех Познань: Филип Беднарек, Ника Квеквескири (Бартош Саламон, 90'), Антонио Милич, Любомир Шатка, Жоэл Виейра Перейра, Кристоффер Вельде (Алан Червински, 73'), Радослав Муравски, Михал Скурась, Педру Ребошу, Филип Мархвиньский (Филип Шимчак, 73'), Микаэль Исхак (Филип Дагерстоль, 88') Вильярреал: Хосе Моралес Луис (Арно Данжума, 68'), Николас Джексон, Йереми Пино, Мануэль Тригерос, Мануэль Морланес (Даниэль Парехо, 77'), Франсис Коклен (Этьен Капу, 77'), Хоан Мохика (Альберто Морено, 68'), Хорхе Куэнка, Айсса Манди, Адриан Де Ла Фуэнте (Кико Фемения, 79'), Пепе Рейна Предупреждение: Мануэль Тригерос (72')

В другом поединке группы «Хапоэль Б-Ш» обыграл «Аустрию» четырьмя мячами.

Футбол. Лига конференций. Группа C Хапоэль Б-Ш — Аустрия Вена 4:0 Голы: 1:0 Сагив Ехезкель (29'), 2:0 Рамзи Сафури (33'), 3:0 Итей Шехтер (63'), 4:0 Johannes Handl (автогол) (73') Хапоэль Б-Ш: Омри Глазер, Сагив Ехезкель (Астрит Сельмани, 77'), Ияд Абу Абаид, Мигел Анжелу Леонарду Витор (Эйтан Тиби, 60'), Элдер Лопеш (Томер Хемед, 69'), Рамзи Сафури (Томер Йосефи, 59'), Лукас Мариано Барейро, Эден Шамир, Дор Миха, Юджен Энса (Итей Шехтер, 60'), Ротем Хатуэль Аустрия Вена: Доминик Фитц (Маттео Майзль, 46'), Харис Табакович, Маттиас Браунёдер, Манфред Фишер (Джеймс Холланд, 46'), Джан Келес, Мануэль Польстер (Александар Юкич, 46'), Матан Балтакса, Лукас Галвао, Johannes Handl (Билли Куметьо, 78'), Райнхольд Ранфтль (Георг Тейгль, 46'), Мирко Кос Предупреждения: Ротем Хатуэль (40'), Маттиас Браунёдер (45 + 1')

«Ницца» возглавила группу D. В последнем туре она сыграла вничью с «Кельном» (2:2). «Партизан» разошелся миром со «Словацко» (1:1) и стал вторым, обогнав «Кельн» на один пункт.

Футбол. Лига конференций. Группа D Кёльн — Ницца 2:2 Голы: 0:1 Гаэтан Лаборде (40'), 0:2 Билал Браими (43'), 1:2 Денис Хусейнбашич (48'), 2:2 Ондрей Дуда (60') Кёльн: Марвин Швебе, Кингсли Шиндлер (Бенно Шмиц, 59'), Тимо Хюберс, Никола Солдо, Кристиан Педерсен, Эйе Скири, Денис Хусейнбашич (Эрик Мартель, 72'), Саркис Адамян, Ондрей Дуда (Ян Тильман, 85'), Флориан Кайнц (Линтон Майна, 59'), Штеффен Тиггес Ницца: Гаэтан Лаборде, Николя Пепе, Билал Браими (Софьян Диоп, 75'), Кефрен Тюрам-Юльен (Аарон Рэмси, 68'), Марио Лемина, Хишем Будауи, Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Юсеф Аталь (Джордан Лотомба, 75'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Тимо Хюберс (55'), Линтон Майна (69')