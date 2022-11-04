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    Гладбахская «Боруссия» дома выиграла у «Штутгарта»

    «Боруссия» М — «Штутгарт»: счет 2:1, обзор голов

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    На старте 13-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» со счетом 3:1 выиграла у «Штутгарта».

    Гол в ворота «Штутгарта»
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    Гол в ворота «Штутгарта»

    Три гола команды положили еще в первой половине встречи. С 4-й по 25-ю минуте встречи хозяева забили два мяча усилиями Йонаса Хофманна и Маркуса Тюрама. Два ассиста в активе Алaссана Плеа.

    Под завесу первого тайма разрыв в счете сократил Тиаго Томас.

    В компенсированное время все вопросы о победителе снял форвард гладбахцев Патрик Херрманн.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Штутгарт 3:1
    Голы: 1:0 Йонас Хофман (4'), 2:0 Марку Тюрам (25'), 2:1 Тьягу Томаш (35'), 3:1 Патрик Херрман (90 + 4') Боруссия М: Тобиас Зиппель, Джозеф Скалли, Марвин Фридрих, Тони Янчке (Ларс Штиндль, 81'), Рами Бенсебаини, Юлиан Вайгль, Куадио Коне, Йонас Хофман (Патрик Херрман, 90'), Кристоф Крамер, Алассан Плеа (Лука Нец, 87'), Марку Тюрам Штутгарт: Серу Гирасси, Лука Пфайффер (Силас Катомпа Мвумпа, 68'), Крис Фюрих (Хуан Хосе Переа, 84'), Науиру Ахамада (Лилиан Эглофф, 88'), Ватару Эндо, Тьягу Томаш, Борна Соса, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Паскаль Штенцель (Йоша Вагноман, 68'), Флориан Мюллер Предупреждения: Рами Бенсебаини (17'), Константинос Мавропанос (73'), Марку Тюрам (88')

    «Боруссия» набрала 19 очков и занимает 7-е место. «Штутгарт» идет 15-м с 9 баллами.

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