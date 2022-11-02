Льорис: Это был тяжелый матч с «Марселем» и великая битва

Капитан «Тоттенхэма» Юго Льорис прокомментировал волевую победу над «Марселем» (2:1), вырванную лондонцами на последних минутах.

«Мы говорили в раздевалке, что второй тайм начнем более агрессивно. Мы очень хорошо сыграли во второй половине. Это был тяжелый матч и великая битва.

В первом тайме "Олимпик" играл без страха поражения, а во втором тайме этот страх у него появился. Мы продемонстрировали отличную индивидуальную игру в сложных моментах матча», — сказал игрок в интервью BT Sport.

«Тоттенхэм» с 11 очками занял первое место в группе Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Марсель» с 6 очками остался на последней строчке и не попал в Лигу Европы.