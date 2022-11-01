Юран: «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ

Бывший наставник «Химок»оценил игру команды в первом круге чемпионата России.

«Для меня "Химки" — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета.

Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение "Химок". Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

После 15 туров «Химки» занимают 15-е место в таблице с 9 баллами на счету.