Холанд пропустит матч против «Севильи». Норвежец продолжает восстанавливаться после травмы

не сможет сыграть в предстоящем матчепротивв шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

«Если сравнивать с субботой и воскресеньем, Холанд чувствует себя лучше. Но пока он не готов на 100 процентов, поэтому мы не хотим рисковать, в этом нет никакого смысла.

Надеюсь, он будет готов к матчу с Фулхэмом», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Ман Сити».

Холанд получил травму на прошлой неделе в игре дортмундской «Боруссией» (0:0).

«Манчестер Сити» встретится с «Севильей» 2 ноября, игра против «Фулхэма» состоится 5 ноября.

В текущем сезоне Холанд провел за «Ман Сити» 16 матчей, в которых забил 22 гола.