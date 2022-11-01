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    Холанд пропустит матч против «Севильи». Норвежец продолжает восстанавливаться после травмы

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    Эрлинг Холанд не сможет сыграть в предстоящем матче «Манчестер Сити» против «Севильи» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

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    «Если сравнивать с субботой и воскресеньем, Холанд чувствует себя лучше. Но пока он не готов на 100 процентов, поэтому мы не хотим рисковать, в этом нет никакого смысла.

    Надеюсь, он будет готов к матчу с Фулхэмом», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Ман Сити».

    Холанд получил травму на прошлой неделе в игре дортмундской «Боруссией» (0:0).

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    • «Манчестер Сити» встретится с «Севильей» 2 ноября, игра против «Фулхэма» состоится 5 ноября.

    В текущем сезоне Холанд провел за «Ман Сити» 16 матчей, в которых забил 22 гола.

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