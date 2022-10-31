Матчи 5-го и 6-го тура Кубка России перенесены

Кубок России Фото: globallookpress.com
Игры 5-го тура пройдут 22-23 ноября, 6-го тура запланированы на 26-27 ноября.
Причина переноса — проведение товарищеских игр сборной России. Команда Валерия Карпина проведет в ноябре две выездные встречи, которые пройдут 17 и 20 числа.
В первом матче сборная сыграет с Таджикистаном, соперник по второй игре будет объявлен позднее.
Также 31 октября бюро исполкома удовлетворило просьбу футбольных клубов «Зенит» и «Факел» о переносе игры 5-го тура группового этапа кубка в связи с запланированным сине-бело-голубыми международным товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 16 ноября в Воронеже.