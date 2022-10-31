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    Матчи 5-го и 6-го тура Кубка России перенесены

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    Матчи 5-го и 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России были перенесены, сообщает пресс-служба РФС.

    Кубок России
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    Кубок России

    Игры 5-го тура пройдут 22-23 ноября, 6-го тура запланированы на 26-27 ноября.

    Причина переноса — проведение товарищеских игр сборной России. Команда Валерия Карпина проведет в ноябре две выездные встречи, которые пройдут 17 и 20 числа.

    В первом матче сборная сыграет с Таджикистаном, соперник по второй игре будет объявлен позднее.

    Также 31 октября бюро исполкома удовлетворило просьбу футбольных клубов «Зенит» и «Факел» о переносе игры 5-го тура группового этапа кубка в связи с запланированным сине-бело-голубыми международным товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 16 ноября в Воронеже.

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