У Лукаку случился рецидив травмы бедра

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
У бельгийского футболиста случился рецидив травмы мышц бедра, сообщает пресс-служба нерадзурри.
Ромелу пропустит матчи с «Баварией» (1 ноября) и «Ювентусом» (6 ноября).
Ранее из-за аналогичной травмы Лукаку пропустил полтора месяца.
На данный момент неизвестно, сколько времени Лукаку потребуется на восстановление и сможет ли он сыграть на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 19 декабря.
В текущем сезоне Лукаку провел в чемпионате Италии четыре матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.