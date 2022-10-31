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    У Лукаку случился рецидив травмы бедра

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    Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит ближайшие матчи команды в Серии А и Лиге чемпионов.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    У бельгийского футболиста случился рецидив травмы мышц бедра, сообщает пресс-служба нерадзурри.

    Ромелу пропустит матчи с «Баварией» (1 ноября) и «Ювентусом» (6 ноября).

    Ранее из-за аналогичной травмы Лукаку пропустил полтора месяца.

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    • На данный момент неизвестно, сколько времени Лукаку потребуется на восстановление и сможет ли он сыграть на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 19 декабря.

    В текущем сезоне Лукаку провел в чемпионате Италии четыре матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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