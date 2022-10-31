«Арсенал» чувствует давление, а МЮ метит в тройку

«Арсенал» и «Сити» бьются за лидерство. «Тоттенхэм» пытается угнаться за фаворитами, но в тоже время оглядывается назад. МЮ обошел «Челси» и начинает охоту за «Ньюкаслом» и «шпорами».

Изменения в турнирной таблице

Топ-4 английской Премьер-лиги уже несколько туров остаётся прежней. А вот дальше есть перестановки в таблице.

Особенно — это касается 5-й строчки. В пятёрку лучших клубов Англии ворвался «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сместили с позиции «аристократов» из «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

Поменялись в турнирной таблице «Брайтон» и «Ливерпуль». «Чайки» поднялись на 8 место, а мерсисайдцы опустились на 9.

Изменения коснулись и зоны вылета. «Лидс» покинул опасную зону и поднялся на 15 место. А вот «Лестер» вернулся в группу аутсайдеров и теперь на 18 строчке.

Незаменимая четвёрка?

Вот уже пару туров на верху турнирной таблицы не происходят изменения. «Арсенал» — лидер. У команды 31 очко. К слову любая ошибка «пушкарей» может лишить их первой строчки.

В 14-м туре «оружейники» разгромили аутсайдера лиги «Ноттингем Форест» (5:0). За «Арсенал» дублем отметился Нельсон. Отличились также Мартинелли, Партей и Эдегор.

Гранит Джака globallookpress.com

В спину «канонирам» дышит «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» имеют в активе 29 баллов. 3 очка МС заработал в поединке против «Лестера» (1:0). Победный гол на выезде забил Кевин Де Брёйне.

От лидеров АПЛ пытается не отставать «Тоттенхэм». У «лебедей» 3 место и 26 очков. «Шпоры» провели сложный матч в гостях против «Борнмута». Футболисты «Тоттенхэма» уступали в счёте 1:2 вплоть до 73-й минуты. Пока Бен Дэвис не восстановил равновесие на табло.

Ключевое слово осталось за Родриго. Игрок «Тоттенхэма» на 92-й минуте поединка забил решающий гол и принес лондонцам волевую победу в этой встрече.

Далее в турнирной таблице идёт «Ньюкасл». «Сороки» на 4 месте с 24 баллами. Отставание от «Тоттенхэма» всего 2 балла. В любую секунду «горожане» могут обойти соперника.

В минувшем туре футболисты «Ньюкасла» уничтожили «Астон Виллу». Игра прошла при собственных болельщиках. За победителей голы забивали Жоэлинтон, Альмирона, а у Уилсона — дубль.

Подъем «красных дьяволов»

На 5 месте английской Премьер-лиги расположился «Манчестер Юнайтед». МЮ набрал 23 очка в таблице.

Команда продолжает восхождение в таблице. Это стало благодаря домашней победе над «Вест Хэмом» (1:0). Столь важный и победный гол в составе Манчестера забил Маркус Рашфорд на 38-й минуте.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Красные дьяволы» обошли в турнирке «аристократов». У «Челси» — 6 место и 21 очко в актиев. Лондонцы умудрились проиграть «Брайтону» со счётом 1:4. Это поражение и повлияло на итоговое место клуба после игр 14-го тура.

Плачевное состояние «Ливерпуля»

4 победы, 4 ничьи и 4 поражения. Результат «Ливерпуля» в английском чемпионате. Команда Юргена Клоппа набрала 16 очков и занимает 9 место.

Сумасшедшая победа над «Манчестер Сити» (1:0) и успех над «Вест Хэмом» (1:0) резко изменились двумя обидными и ненужными поражениями от аутсайдеров АПЛ.

Сначала «Ливерпуль» потерпел гостевую неудачу от «Фореста» (0:1), а затем дома проиграл «Лидсу» (1:2).

Тур № 15

Лондонское дерби нас ожидает в следующем туре. В воскресенье, 6 ноября «Челси» дома примет лидера АПЛ «Арсенал».

Еще одна битва с приставкой супер. «Тоттенхэм» vs «Ливерпуль». Встреча намечена на 6 ноября.

Все прогнозы на АПЛ

Так что у таких клубов как «Ман Сити», МЮ и «Ньюкасл» может появиться шикарная возможность подняться вверх по турнирной таблице. Матчи 15-го тура АПЛ пройдут 5 и 6 ноября.