«Арсенал» чувствует давление, а МЮ метит в тройку

Изменения в турнирной таблице
Топ-4 английской Премьер-лиги уже несколько туров остаётся прежней. А вот дальше есть перестановки в таблице.
Особенно — это касается 5-й строчки. В пятёрку лучших клубов Англии ворвался «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сместили с позиции «аристократов» из «Челси».
Поменялись в турнирной таблице «Брайтон» и «Ливерпуль». «Чайки» поднялись на 8 место, а мерсисайдцы опустились на 9.
Изменения коснулись и зоны вылета. «Лидс» покинул опасную зону и поднялся на 15 место. А вот «Лестер» вернулся в группу аутсайдеров и теперь на 18 строчке.
Незаменимая четвёрка?
Вот уже пару туров на верху турнирной таблицы не происходят изменения. «Арсенал» — лидер. У команды 31 очко. К слову любая ошибка «пушкарей» может лишить их первой строчки.
В 14-м туре «оружейники» разгромили аутсайдера лиги «Ноттингем Форест» (5:0). За «Арсенал» дублем отметился Нельсон. Отличились также Мартинелли, Партей и Эдегор.
В спину «канонирам» дышит «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» имеют в активе 29 баллов. 3 очка МС заработал в поединке против «Лестера» (1:0). Победный гол на выезде забил Кевин Де Брёйне.
От лидеров АПЛ пытается не отставать «Тоттенхэм». У «лебедей» 3 место и 26 очков. «Шпоры» провели сложный матч в гостях против «Борнмута». Футболисты «Тоттенхэма» уступали в счёте 1:2 вплоть до 73-й минуты. Пока Бен Дэвис не восстановил равновесие на табло.
Ключевое слово осталось за Родриго. Игрок «Тоттенхэма» на 92-й минуте поединка забил решающий гол и принес лондонцам волевую победу в этой встрече.
Далее в турнирной таблице идёт «Ньюкасл». «Сороки» на 4 месте с 24 баллами. Отставание от «Тоттенхэма» всего 2 балла. В любую секунду «горожане» могут обойти соперника.
В минувшем туре футболисты «Ньюкасла» уничтожили «Астон Виллу». Игра прошла при собственных болельщиках. За победителей голы забивали Жоэлинтон, Альмирона, а у Уилсона — дубль.
Подъем «красных дьяволов»
На 5 месте английской Премьер-лиги расположился «Манчестер Юнайтед». МЮ набрал 23 очка в таблице.
Команда продолжает восхождение в таблице. Это стало благодаря домашней победе над «Вест Хэмом» (1:0). Столь важный и победный гол в составе Манчестера забил Маркус Рашфорд на 38-й минуте.
«Красные дьяволы» обошли в турнирке «аристократов». У «Челси» — 6 место и 21 очко в актиев. Лондонцы умудрились проиграть «Брайтону» со счётом 1:4. Это поражение и повлияло на итоговое место клуба после игр 14-го тура.
Плачевное состояние «Ливерпуля»
4 победы, 4 ничьи и 4 поражения. Результат «Ливерпуля» в английском чемпионате. Команда Юргена Клоппа набрала 16 очков и занимает 9 место.
Сумасшедшая победа над «Манчестер Сити» (1:0) и успех над «Вест Хэмом» (1:0) резко изменились двумя обидными и ненужными поражениями от аутсайдеров АПЛ.
Сначала «Ливерпуль» потерпел гостевую неудачу от «Фореста» (0:1), а затем дома проиграл «Лидсу» (1:2).
Тур № 15
Лондонское дерби нас ожидает в следующем туре. В воскресенье, 6 ноября «Челси» дома примет лидера АПЛ «Арсенал».
Еще одна битва с приставкой супер. «Тоттенхэм» vs «Ливерпуль». Встреча намечена на 6 ноября.
Так что у таких клубов как «Ман Сити», МЮ и «Ньюкасл» может появиться шикарная возможность подняться вверх по турнирной таблице. Матчи 15-го тура АПЛ пройдут 5 и 6 ноября.