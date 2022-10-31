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    Анчелотти могут отстранить на 4 матча за критику судейства

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    Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти могут отстранить на 4 матча за высказывания о судействе, сообщает AS.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении наставника мадридского клуба за высказывание в адрес арбитра Марио Мелеро Лопеса после матча с «Жироной» (1:1).

    Итальянскому специалисту грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.

    После матча главный тренер «Реала» раскритиковал решение судьи назначить пенальти на Марко Асенсио за игру рукой и назвал пенальти «выдуманным».

    В случае дисквалификации Анчелотти «Реал» готов оспорить решение. Окончательное решение по этому делу будет принято после чемпионата мира в Катаре.

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