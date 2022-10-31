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    Анчелотти раскритиковал судейство после ничьей с «Жироной»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил с критикой судейства после ничьей в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это был сложный матч. В текущей ситуации это нормально. Но пенальти в наши ворота стоил нам очков. Мы играли хорошо. Пенальти не было. Асенсио не касался мяча рукой. Я говорил с ним.

    Была не самая удобная позиция, но он не касался мяча левой рукой. А если даже и прикоснулся, то она была близко к телу. Не знаю, выдумали пенальти. Больше ничего не могу сказать. В Ла Лиге мы заработали на два очка меньше, чем могли.

    В среду у нас есть возможность финишировать первыми в группе Лиги чемпионов. Мы должны это сделать, это важно», — цитирует 63-летнего специалиста AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 32 очками вышел на первое место таблицы Ла Лиги. «Жирона» с 10 очками — на 16-м месте.

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