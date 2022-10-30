Гол Головина помог «Монако» обыграть «Анже»

В матче 13-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Бен-Йеддер отдал короткий пас Вандерсону на правый фланг, тот навесил, и Брил Эмболо в падении из вратарской ногой переправил мяч в сетку.

Российский полузащитник Александр Головин начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте встречи.

А на 70-й минуте, Головин с левого полуфланга с линии штрафной блестяще вкрутил мяч в дальнюю девятку, установив окончательный счет.

«Монако» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Анже» потерпел пятое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте (8 очков).

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В других матчах «Нант» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1), «Брест» с «Реймсом» (0:0), а «Ренн» разгромил «Монпелье» (3:0).