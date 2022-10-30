ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ТунисВ ожидании ЧМ-2022. Орлы Карфагена
  • 08:09
    • «Фламенго» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» и стал обладателем Кубка Либертадорес
  • 13:34
    • «Сочи» — «Урал»: составы на матч 15-го тура РПЛ
  • 10:32
    • Карпин предложил перенести матчи двух туров Кубка России
  • 10:23
    • Депай может перейти в «Ювентус» в январе
  • 10:13
    • Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах
    Все новости спорта

    Конте о матче с «Борнмутом»: В перерыве попросил игроков проявить характер

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Борнмут
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу команды в матче 14-го тура АПЛ над «Борнмутом» со счетом 3:2. «Шпоры» проигрывали по ходу встречи 0:2.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость — я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер.

    [При 0:2] я считал, что у нас еще есть возможность выиграть. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. Я попросил их проявить характер, быть более ответственными и решительными.

    В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», — приводит слова Конте BBC.

    У «Тоттенхэма» 26 очков и 3-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» снова победит?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Очередной разгром от «Спартака»
  • «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Арсенал» останется на вершине таблицы
  • «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры