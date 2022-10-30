Конте о матче с «Борнмутом»: В перерыве попросил игроков проявить характер

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал победу команды в матче 14-го тура АПЛ над «Борнмутом» со счетом 3:2. «Шпоры» проигрывали по ходу встречи 0:2.

«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость — я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер.

[При 0:2] я считал, что у нас еще есть возможность выиграть. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. Я попросил их проявить характер, быть более ответственными и решительными.

В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», — приводит слова Конте BBC.

У «Тоттенхэма» 26 очков и 3-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 матчей.