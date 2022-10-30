Добро пожаловать на «Эмирейтс», где лондонский «Арсенал» сегодня попробует вернуть себе лидерство в АПЛ. В гости к «канонирам» приедет «Ноттингем Форест», замыкающий турнирную таблицу. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

После вчерашней выездной победы «Манчестер Сити» над «Лестером» (1-0) «канониры» опустились на второе место в таблице, но в случае сегодняшней победы лондонцы могут вновь возглавить АПЛ с двухочковым отрывом от преследователя. На данный момент у «Манчестер Сити» 29 очков после 12 матчей, у «Арсенала» после 11-ти игр — 28 баллов. В предыдущем туре «Арсенал» прервал свою четырехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате, не сумев справиться на выезде с «Саутгемптоном» (1-1). На гол Джаки на 11-минуте игры «святые» ответили точным ударом Стюарта Армстронга в середине второго тайма.

Не смог «Арсенал» продолжить победную поступь и в Лиге Европы, потерпев первое поражение в группе. В рамках 5-го тура в Эйндховене лондонцы так и не распечатали ворота ПСВ, а сами при этом пропустили дважды (0-2).

«Ноттингем Форест»

Новичок АПЛ в прошлом туре одержал сенсационную победу над «Ливерпулем» (1-0). На домашнем стадионе «Сити Граунд» победный гол записал на свой счет нигерийский нападающий Тайво Авонийи, отличившись на 56-й минуте игры. Для «Ноттингем Форест» эта победа стала второй со старта сезона, но она не помогла команде подняться со дна турнирной таблицы. На данный момент подопечные Стивена Купера занимают 20 место в АПЛ, набрав 9 очков после 12-ти матчей.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в январе этого года в рамках 1/32 финала Кубка Англии, где минимальную победу одержал «Ноттингем Форест» (1-0). Всего за пять последних матчей на счету «Арсенала» 3 победы, дважды успех праздновали «лесники».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.00.