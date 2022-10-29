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    Гогниев о возможной отставке из «Химок»: Капитан должен уходить с корабля последним

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    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своей отставке после разгрома от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года.

    «Сколько команда должна еще проиграть, чтобы я ушел? Это вопрос к руководителям. Капитан должен уходить с корабля последним.

    Если руководители так решат, то я готов в любой момент. Я знаю, что есть проблемы, над которыми надо работать, и я знаю, как над ними работать.

    8 матчей уже так говорю? Могу и 10», — сказал Гогниев «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

    «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.

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