«Ахмат» — «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Прошёл заброс из глубины на убегавшего вперёд Конате, Мохамед получил мяч, зашёл в штрафную, после чего из-под Осипенко неотразимо пробил по воротам.

На 74-й минуте Уткин со стандарта навесил в штрафную хозяев, Комличенко подобрал отскок и мощно выстрелил под перекладину. Шелия сумел мяча коснуться, но выручить «Ахмат» у него не получилось.

На 86-й минуте «Ростов» вперёд. Осипенко с левого фланга идеально навесил в штрафную, а Сильянов ногой переправил мяч в ворота «Ахмата».

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Ростов 1:2 Голы: 1:0 Мохамед Конате (14'), 1:1 Николай Комличенко (74'), 1:2 Александр Сильянов (86') Ахмат: Бернард Бериша, Мирослав Богосавац, Марат Быстров, Владислав Камилов, Мохамед Конате (Гамид Агаларов, 75'), Иван Олейников (Владимир Ильин, 88'), Лечи Садулаев (Александр Трошечкин, 75'), Андрей Семёнов, Гиорги Шелия, Антон Швец, Артём Тимофеев (Евгений Харин, 87') Ростов: Евгений Чернов, Данил Глебов, Николай Комличенко (Андрей Лангович, '), Виктор Мелёхин, Алексей Миронов (Кирилл Щетинин, 46'), Максим Осипенко, Сергей Песьяков, Дмитрий Полоз (Егор Голенков, 87'), Александр Сильянов, Роман Тугарев (Степан Мельников, 83'), Даниил Павлович Уткин Предупреждения: Алексей Миронов (36'), Антон Швец (64'), Бернард Бериша (71'), Гамид Агаларов (82'), Николай Комличенко (90')

«Ростов» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (23) идет на 7-й строчке.