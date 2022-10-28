Тен Хаг: Я спокоен за Роналду, теперь он начнет забивать больше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался по поводу ситуации с форвардом

«Было здорово увидеть, как Криштиану забил. Он много создавал, команда работала на него, создавала для него, а мы знаем, что у него есть способности завершать атаки. Он нуждался в этом голе, сейчас я уверен, что вскоре он начнет забивать больше», — приводит слова тренера манкунианцев официальный сайт «МЮ».

Напомним, что в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Шериф». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:0 и один из голов забил Криштиану.

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Благодаря данной победе команда тен Хага гарантировала себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф турнира.