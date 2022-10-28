ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Я спокоен за Роналду, теперь он начнет забивать больше

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Шериф
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Было здорово увидеть, как Криштиану забил. Он много создавал, команда работала на него, создавала для него, а мы знаем, что у него есть способности завершать атаки. Он нуждался в этом голе, сейчас я уверен, что вскоре он начнет забивать больше», — приводит слова тренера манкунианцев официальный сайт «МЮ».

    Напомним, что в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Шериф». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:0 и один из голов забил Криштиану.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Благодаря данной победе команда тен Хага гарантировала себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Битва равных соперников. Кто выиграет дуэль?
  • «Словацко» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Барселона» оперативно разделается с «Валенсией»
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Герта» забить на поле «Вердера»?
  • «Вердер» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Словацко — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры