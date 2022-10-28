Черчесов: Ключ к нашему успеху в том, что вся команда сыграла как единое целое

Главный тренер «Ференвароша»прокомментировал ничью с «Монако» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы. Ничья позволила венгерской команде выйти в плей-офф турнира.

«В перерыве хотел немного успокоить команду, так как видел, что в первом тайме мы иногда пытались слишком быстро играть впереди. У нас было много потерь, мы хотели исправить это.

Я сделал замену в перерыве, в остальное время мы хотели играть еще более атакующе. Я не знал, как сложится матч наших соперников, но нашей целью была ничья. Я рад, что наши болельщики тоже могут быть по-настоящему счастливы.

Ключ к нашему успеху в том, что вся команда сыграла как единое целое. Я не думаю, что мы еще в элите. Те, кто каждый год выходят в плей-офф или играют в групповом этапе Лиги чемпионов. Мы даже не хотим быть элитой. Мы — "Ференцварош", со своей историей и болельщиками», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Лиги Европы

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе, а с ним и выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.