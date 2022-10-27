Льорис: Встреча с «Марселем» будет похожа на финал

Голкипер «Тоттенхэма»высказался о предстоящем матче с «Марселем» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед игрой с "Марселем" мы должны провести также успешный матч с "Борнмутом", чтобы оправиться от двух поражений в Премьер-лиге. Но да, встреча с "Марселем" будет похожа на финал, хотя у нас будет небольшое преимущество в начале игры, поскольку нам достаточно ничьей.

Это матч, в котором мы должны играть головой, а также чувствами и сердцем. Мы должны выкладываться на поле, потому что будет важна каждая деталь», — приводит слова Льориса Get French Football News.

«Тоттенхэм» — первый в группе D с 8 очками. «Спортинг» и «Айнтрахт» с 7 баллами идут сзади. Таким образом, «шпорам» нужно выиграть, чтобы выйти в плей-офф.