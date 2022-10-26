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    Гвардиола: Мы не можем позволить себе столь частые промахи с пенальти

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Футбол Германии Боруссия Д
    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о ничьей с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 5-м туре Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    На 58-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти, но Рияд Марез не сумел переиграть голкипера.

    «Во втором тайме мы играли гораздо лучше. В первой половине мы потеряли несколько мячей и позволили сопернику провести несколько опасных контратак.

    Мы потратили много сил в субботу, поэтому сегодня пришлось непросто, но нам все же удалось стать первыми в группе.

    Мы не забили 24 или 25 пенальти с тех пор, как я возглавил команду — это слишком много. Мы должны прибавлять в этом компоненте. В Лиге чемпионов все могут решить мелочи, поэтому мы не можем позволить себе столь частые промахи.

    Пока не знаю, насколько серьезна травма Холанна. В перерыве я разговаривал с врачами команды, и они были слегка взволнованы, но мне кажется, что он передвигался более-менее нормально. Посмотрим!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков.

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