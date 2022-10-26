Гвардиола: Мы не можем позволить себе столь частые промахи с пенальти

Главный тренервысказал мнение о ничьей с дортмундской(0:0) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На 58-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти, но Рияд Марез не сумел переиграть голкипера.

«Во втором тайме мы играли гораздо лучше. В первой половине мы потеряли несколько мячей и позволили сопернику провести несколько опасных контратак.

Мы потратили много сил в субботу, поэтому сегодня пришлось непросто, но нам все же удалось стать первыми в группе.

Мы не забили 24 или 25 пенальти с тех пор, как я возглавил команду — это слишком много. Мы должны прибавлять в этом компоненте. В Лиге чемпионов все могут решить мелочи, поэтому мы не можем позволить себе столь частые промахи.

Пока не знаю, насколько серьезна травма Холанна. В перерыве я разговаривал с врачами команды, и они были слегка взволнованы, но мне кажется, что он передвигался более-менее нормально. Посмотрим!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков.