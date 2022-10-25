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    Силкин: «Сочи» не стоит делать трагедию из поражения от «Зенита»

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Зенита» (0:7).

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Насколько неожиданным стал такой разгром по первому тайму? Я бы не сказал, что очень неожиданно. Но подбору игроков "Зенит" — сильнейшая команда в стране. Они собрались, не допустили недонастроя — вот и результат. Что произошло с "Сочи"? Бывает такое, когда соперник забивает два быстрых гола, команда разваливается. Я раньше думал, что в такой ситуации может развалиться только детская команда, но оказывается это не так.

    Но Алекс Фергюсон однажды сказал, что лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Бывает так, что у соперника все получается, а у тебя вообще ничего. У него реализация максимальная, а ты то в штангу попадаешь, то — мимо. Бывают такие матчи.

    Требуется ли здесь отставка Гаранина? Трагедию делать из этого не надо. Мудрость руководителей в чем? Дайте человеку возможность исправить ошибки. Любой человек ошибается — что игрок, что тренер. Если через каждые пять игр менять тренера, то лучше команде от этого не будет. Нужно запастись терпением и выстроить определенную клубную политику. Не бывает так, что сразу все в один момент выстраивается.

    Да, в том году "Сочи" прыгнул выше головы. Но надо обратить еще внимание на то, что в команде много возрастных игроков. Плюс идет перестройка. То есть поменялся тренер, у него другой взгляд на игру, игроков. Да и не бывает так, что все время все хорошо», — сказал Силкин «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».

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