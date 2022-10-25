«Севилья» — «Копенгаген»: счет 3:0, обзор голов

Хозяева открыли счет спустя час игры после гола Юссефа Эн-Несири. Иско и Гонсало Монтьель укрепили положение команды и довели дело до разгрома.
Гости в концовке матча получили удаление. Красной карточкой наградили Давида Хочолаву.
Футбол. Лига чемпионов. Группа G
Севилья — Копенгаген 3:0
Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (61'), 2:0 Иско (88'), 3:0 Гонсало Монтьель (90 + 2') Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель, Неманья Гудель, Маркан, Алекс Теллес, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Сусо (Эрик Ламела, 55'), Иско, Алехандро Гомес (Маркос Акунья, 77'), Каспер Дольберг (Юссеф Эн-Несири, 46') Копенгаген: Мохаммед Дарами, Hakon Arnar Haraldsson (Андреас Корнелиус, 72'), Isak Bergmann Johannesson (Roony Bardghji, 62'), Виктор Классон, William Clem (Orri Oskarsson, 81'), Лукас Лерагер, Виктор Кристансен, Valdemar Lund Jensen (Кевин Дикс, 81'), Давид Хочолава, Elias Jelert Kristensen (Christian Sorensen, 81'), Камиль Грабара Предупреждения: Виктор Классон (69'), Эрик Ламела (72'), Гонсало Монтьель (78'), Christian Sorensen (86') Удаление: Давид Хочолава (90 + 5')
«Севилья» набрала 5 очков и укрепилась на 3-м месте в таблице G. «Копенгаген» с двумя баллами идет последним.