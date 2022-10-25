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    Эмери прокомментировал переход в «Астон Виллу»

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    Новый главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

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    «В "Вильярреале" я нашел нечто близкое моему сердцу, но я живу профессией. Я посчитал, что должен принять это предложение [»Астон Виллы«], принять этот спортивный вызов, заняться новым проектом.

    Это личное и профессиональное решение. Я покинул дом в 24 года, открывшись профессиональному футболу — со всеми соответствующими последствиями.

    Здесь у меня были прекрасные моменты и сильные эмоции. Но подход должен быть трезвым и расчетливым. Я принял решение о переходе со всей твердостью и с уважением», — цитирует Эмери Sky Sports.

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