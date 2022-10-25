«Бенфика» — «Ювентус»: счет матча 4:3, обзор голов

Лиссабонскаяодержала домашнюю победу над туринским(4:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Хозяева разыграли корнер на левом краю, Энцо Фернандес навесил на ближнюю штангу, и Антониу Силва, выигравший верх у Рабио, переправил мяч в сетку.

Спустя четыре минуты туринцы отыгрались. Костич навесил с углового, Данило Луис скинул головой на правую штангу, где Влахович не переиграл с близкой дистанции Влаходимоса, а потом Мойзе Кин затолкал мяч в сетку.

На 28-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ювентуса» — Куадрадо сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь убрать мяч из зоны контроля Эурснеса.

Жоау Мариу под левую девятку загнал мяч с 11-метровой отметки, а Щесны не угадал и двинулся в противоположную сторону.

На 35-й минуте Жоау Мариу прострелил справа, а Рафа Силва оторвался в штрафной «Ювентуса» от пассивного Бонуччи и пяткой переправил мяч в сетку.

На 50-й минуте Бонуччи обрезал свою команду неточным пасом, перехвативший мяч Гримальдо отдал в штрафную на Рафу Силву, и тот с левого полуфланга пробросил мяч в сетку мимо Щесны.

На 77-й минуте «Ювентус» сократил отставание. Айлинг доставил мяч в штрафную хозяев с левой стороны, и положивший корпус Милик ударом ногой поразил ворота.

Спустя две минуты снова Айлинг прострелил с левого полуфланга, Влаходимос не смог поймать мяч, Миретти на добивании отличиться не удалось, а Уэстон Маккенни добил мяч в сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Бенфика — Ювентус 4:3 Голы: 1:0 Antonio Silva (17'), 1:1 Мойзе Кин (21'), 2:1 Жоау Мариу (пенальти) (28'), 3:1 Рафаэл Силва (35'), 4:1 Рафаэл Силва (50'), 4:2 Аркадиуш Милик (77'), 4:3 Уэстон Маккенни (79') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Александр Хартманн Бах (Жилберто Жуниор, 81'), Antonio Silva, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Enzo Jeremias Fernandez, Флорентину Луиш, Жоау Мариу (Франциско Мачадо, 90'), Рафаэл Силва (Петар Муса, 87'), Фредрик Аурснес, Гонсалу Рамуш (Давид Нерес, 87') Ювентус: Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 46'), Душан Влахович (Матиас Соуле, 70'), Филип Костич (Samuel Iling-Junior, 70'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо (Fabio Miretti, 60'), Данило, Леонардо Бонуччи (Алекс Сандро, 60'), Federico Gatti, Войцех Щенсны Предупреждения: Данило (62'), Enzo Jeremias Fernandez (84')

«Бенфика» набрала 11 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поражение в Лиссабоне оставило итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года. С 3 очками «Юве» замыкает таблицу группы Н.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».