«Бенфика» — «Ювентус»: счет матча 4:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Хозяева разыграли корнер на левом краю, Энцо Фернандес навесил на ближнюю штангу, и Антониу Силва, выигравший верх у Рабио, переправил мяч в сетку.
Спустя четыре минуты туринцы отыгрались. Костич навесил с углового, Данило Луис скинул головой на правую штангу, где Влахович не переиграл с близкой дистанции Влаходимоса, а потом Мойзе Кин затолкал мяч в сетку.
На 28-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ювентуса» — Куадрадо сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь убрать мяч из зоны контроля Эурснеса.
Жоау Мариу под левую девятку загнал мяч с 11-метровой отметки, а Щесны не угадал и двинулся в противоположную сторону.
На 35-й минуте Жоау Мариу прострелил справа, а Рафа Силва оторвался в штрафной «Ювентуса» от пассивного Бонуччи и пяткой переправил мяч в сетку.
На 50-й минуте Бонуччи обрезал свою команду неточным пасом, перехвативший мяч Гримальдо отдал в штрафную на Рафу Силву, и тот с левого полуфланга пробросил мяч в сетку мимо Щесны.
На 77-й минуте «Ювентус» сократил отставание. Айлинг доставил мяч в штрафную хозяев с левой стороны, и положивший корпус Милик ударом ногой поразил ворота.
Спустя две минуты снова Айлинг прострелил с левого полуфланга, Влаходимос не смог поймать мяч, Миретти на добивании отличиться не удалось, а Уэстон Маккенни добил мяч в сетку.
«Бенфика» набрала 11 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Поражение в Лиссабоне оставило итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года. С 3 очками «Юве» замыкает таблицу группы Н.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».