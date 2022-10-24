Тренер «Бенфики»: Жду, что «Ювентус» сыграет на максимуме

Главный тренеррассказал о настрое на матч св рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Во 2-м туре «Бенфика» обыграла «Юве» со счетом 2:1. После 4-х туров у «Бенфики» 8 очков, у «Ювентуса» — 3.

«У нас есть небольшое преимущество, но выйти из группы может кто угодно.

"Юве" есть "Юве". Топовые игроки, опытный тренер... Они хотят пройти дальше. Жду, что они сыграют на максимуме.

Мы играем ради таких матчей, мы не занимаемся подсчетами. Ситуация в группе предельно ясна: им нужны две победы, нам — одно очко.

Мы всегда выходим на поле ради победы, и завтрашняя игра не станет исключением. Нужно воспользоваться преимуществом своего поля», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 25 октября в Лиссабоне и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.