«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надиз Бильбао — 4:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Дембеле в быстрой атаке сместился в центр и исполнил обводящий удар — Унай Симон отразил мяч в сторону. Левандовский совершил подбор у края штрафной и сделал мягкий навес к линии вратарской, откуда набежавший Усман головой пробил точно в цель.

На 18-й минуте Серхи Роберто разогнал атаку правым краем, отыгрался с Дембеле, ворвался в штрафную и нанёс удар — а мяч через рикошет, который полностью дезориентировал вратаря, залетел в сетку ворот.

На 22-й минуте Дембеле низом сделал передачу в центр штрафной, где Левандовский резко развернулся к воротам и пробил под перекладину.

А на 73-й минуте Дембеле справа сделал пас низом в штрафную, Ферран Торрес выскочил из-за спин защитников, подхватил мяч и после резкого разворота пробил мимо вратаря в дальний угол ворот.