«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона»
одержала домашнюю победу над «Атлетиком»
из Бильбао — 4:0.
Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Дембеле в быстрой атаке сместился в центр и исполнил обводящий удар — Унай Симон отразил мяч в сторону. Левандовский совершил подбор у края штрафной и сделал мягкий навес к линии вратарской, откуда набежавший Усман головой пробил точно в цель.
На 18-й минуте Серхи Роберто разогнал атаку правым краем, отыгрался с Дембеле, ворвался в штрафную и нанёс удар — а мяч через рикошет, который полностью дезориентировал вратаря, залетел в сетку ворот.
На 22-й минуте Дембеле низом сделал передачу в центр штрафной, где Левандовский резко развернулся к воротам и пробил под перекладину.
А на 73-й минуте Дембеле справа сделал пас низом в штрафную, Ферран Торрес выскочил из-за спин защитников, подхватил мяч и после резкого разворота пробил мимо вратаря в дальний угол ворот.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Атлетик 4:0
Голы: 1:0 Усман Дембеле (12'), 2:0 Серхи Роберто (18'), 3:0 Роберт Левандовски (22'), 4:0 Ферран Торрес (73')
Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жюль Кунде (Маркос Алонсо, 63'), Эрик Гарсия, Alejandro Balde, Gavi, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Усман Дембеле (Pablo Torre Carral, 77'), Роберт Левандовски (Ансумане Фати, 63'), Педри (Ферран Торрес, 63')
Атлетик: Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 70'), Алехандро Беренгер, Ойер Саррага (Унай Венседор, 70'), Nicholas Williams, Микель Весга, Андер Эррера (Дани Гарсия, 21'), Юри Берчиче, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос Арана (Иньиго Лекуэ, 60'), Унай Симон
Предупреждения: Оскар де Маркос Арана (16'), Xavi Hernandez (28'), Серхио Бускетс (71'), Эрик Гарсия (78'), Микель Весга (90')