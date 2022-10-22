«Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту» в матче 13-го тура АПЛ

на своем поле принималв рамках 13-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте матча. Из пределов штрафной площади Тайво Авонийи пробил с отскока по центру ворот и тем самым принес победу «Ноттингему Форесту» — 1:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Ливерпуль 1:0 Гол: 1:0 Тайво Авонийи (55') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Серж Орье, Стив Кук, Скотт Маккена, Неко Уильямс (Ренан Лоди, 73'), Ryan Yates, Ремо Фройлер, Шейку Куйяте (Орел Мангала, 80'), Морган Гиббз-Уайт, Джесси Лингард (Бреннан Джонсон, 64'), Тайво Авонийи (Джо Уорролл, 64') Ливерпуль: Fabio Carvalho (Джордан Хендерсон, 62'), Роберто Фирмино (Алекс Окслейд-Чемберлен, 76'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс, Фабиньо, Харви Эллиотт, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер (Трент Александер-Арнольд, 62'), Алисон Предупреждения: Джо Гомес (54'), Джо Уорролл (88'), Ремо Фройлер (89')

«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 16 очков, а «Ноттингем Форест» смог подняться на одну строчку и располагается на 19-м месте с 9-ю баллами в активе.