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    • «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту» в матче 13-го тура АПЛ
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    «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту» в матче 13-го тура АПЛ

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    «Ноттингем Форест» на своем поле принимал «Ливерпуль» в рамках 13-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте матча. Из пределов штрафной площади Тайво Авонийи пробил с отскока по центру ворот и тем самым принес победу «Ноттингему Форесту» — 1:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Тайво Авонийи (55') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Серж Орье, Стив Кук, Скотт Маккена, Неко Уильямс (Ренан Лоди, 73'), Ryan Yates, Ремо Фройлер, Шейку Куйяте (Орел Мангала, 80'), Морган Гиббз-Уайт, Джесси Лингард (Бреннан Джонсон, 64'), Тайво Авонийи (Джо Уорролл, 64') Ливерпуль: Fabio Carvalho (Джордан Хендерсон, 62'), Роберто Фирмино (Алекс Окслейд-Чемберлен, 76'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс, Фабиньо, Харви Эллиотт, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер (Трент Александер-Арнольд, 62'), Алисон Предупреждения: Джо Гомес (54'), Джо Уорролл (88'), Ремо Фройлер (89')

    «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 16 очков, а «Ноттингем Форест» смог подняться на одну строчку и располагается на 19-м месте с 9-ю баллами в активе.

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