Галактионов: Второй тайм в меньшинстве мы полностью доминировали над «Краснодаром»

Главный тренерпрокомментировал результаты матча с(0:2).

Игру 14-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

«Пропустили легкий мяч. Фактически один момент был в первом тайме, к сожалению. У нас был свой момент, а мы не реализовали.

Второй тайм в меньшинстве, я считаю, мы полностью доминировали. Понятно, что раскрылись на последней минуте, пропустили атаку — и счет 2:0.

Удаление — окей, да. Но некоторые трактовки, мягко говоря, непонятны. Поэтому думаю, что руководители там будут обращаться с определенными вопросами, чтобы прояснили нам.

Я сразу скажу — и ребятам сказал, — что есть претензии к нам, когда мы уступаем и неважно выглядим по содержанию. Сегодня же игра с точки зрения эмоций, страсти, организации — в актив.

Но, опять же, результат, который понятен. Мы проиграли. В среду выиграли. Поэтому надо двигаться дальше и переламывать ситуацию.

Понятно, что это неприятно. И что были шесть побед, а сейчас серия неудач. Но в Кубке мы переломили, добились победы. Надо двигаться дальше, следующий матч уже выигрывать.

Почему игра настолько эмоциональной получилась? Потому что мы очень хотели выиграть, очень хотели показать качественный футбол перед нашими болельщиками. Это домашняя игра.

Мы хотели быть лучше команды соперника. Но, опять же, результат есть. Надо поздравить "Краснодар" с победой. А нам — проанализировать и двигаться дальше, — сказал Галактионов "Матч ТВ".