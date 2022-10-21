Хави: В матче с «Вильярреалом» «Барселона» показала свое лицо

Главный тренер «Барселоны»высказался о победе над «Вильярреалом» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

«Я думаю, что мы провели отличную игру. Настала наша очередь — мы должны были реагировать. От нас ожидали многого, и сегодня, я думаю, команда показала свое лицо.

Она продемонстрировала характер, интенсивность, эффективность, хорошую защиту и, прежде всего, атаку. Мы забили три гола в ворота команды, которая пропускает меньше всех в чемпионате.

Изменений не отметить. В воскресенье тоже будут изменения. Я понимаю, что у игроков есть усталость, а нам нужна интенсивность, ритм, для которых каждый футболист на поле должен быть готов на 100%» — цитирует Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в Примере. «Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.