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    «Химкам» запретили регистрировать новых игроков

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    21 октября состоялось заседание палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, в ходе которого на «Химки» наложили запрет на регистрацию новых игроков.

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    «1. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за задержку сроков выплаты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчёта включительно.

    Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед футболистом Эльмиром Набиуллиным, установленных настоящим решением.

    2. Удовлетворить заявление ФК "Алания Владикавказ" в отношении ФК "Химки" о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Бутты Магомедова с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать ФК "Химки" выплатить ФК "Алания Владикавказ" задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и задолженность за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ФК "Алания Владикавказ", установленных настоящим решением», — написано в заявлении РФС.

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