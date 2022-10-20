Артета поделился ожиданиями от матча с ПСВ в ЛЕ

Главный тренер «Арсенала»высказался в преддверии матча перенесенного 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ПСВ.

«Важно ли занять первое место в группе? Очень важно. Особенно в европейском турнире, если у вас есть возможность занять первое место, вы должны это сделать.

Всегда всё очень непредсказуемо, и не знаешь, что может случиться в следующем матче. Нужно играть на пике возможностей. Что я могу сказать, понаблюдав за ПСВ? Это будет действительно тяжелый матч», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Поединок «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен» пройдет сегодня, 20 октября, в Лондоне. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.