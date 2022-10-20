В КДК РФС объяснили, за что были дисквалифицированы Абаскаль и Федотов

Председатель КДК РФСпрокомментировал дисквалификацию главных тренеров ЦСКА и «Спартака»

«Абаскаль подтвердил, что говорил только о фейр-плей. В данном случае мы приняли во внимание его поведение. Мы задавали вопрос — почему он сразу не ушел в подртибунное помещение. Он ответил, что всегда уходит. Но тут он решил высказать свои эмоции. Мы не смогли установить, что говорил Абаскаль перед фразой про фейр-плей. Испытательный срок к Абаскалю не применяется.

Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи. У Абаскаля неспортивное поведение. У Федотова — оскорбление игрока и официального лица клуба.

Также мы приняли во внимание, что тренеры не имеют претензий друг к другу.

Изменение дисциплинарного регламента? Эмоции, конечно, есть. Но они не должны переходить границы. Неспортивное поведение не должно сопутствовать этим эмоциям», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов во время матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

«Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.