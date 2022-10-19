«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над лондонским— 1:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Цимикас подключился по левому флангу и вырезал кросс в штрафную «молотобойцев», Дарвин Нуньес набежал и головой переправил мяч в дальний угол.

Этот мяч стал для уругвайца первым на домашнем стадионе «Ливерпуля», «Энфилде».

На 44-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Джо Гомес врезался в Боуэна в штрафной. Боуэн с «точки» пробил в угол — Алисон угадал направление удара и отразил мяч в сторону.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Дарвин Нуньес (22') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 81'), Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Тьяго, Fabio Carvalho (Кёртис Джонс, 58'), Роберто Фирмино (Джеймс Милнер, 81'), Дарвин Нуньес (Харви Эллиотт, 58') Вест Хэм: Джанлука Скамакка, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс (Саид Бенрахма, 61'), Деклан Райс, Томаш Соучек, Flynn Downes (Майкл Антонио, 74'), Аарон Крессвел, Тило Керер, Курт Зума, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

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В другом матче отчетного тура «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» — 1:0.

На 31-й минуте счет открыл парагвайский полузащитник «сорок» Мигель Альмирон, которому ассистировал Бруно Гимарайнс.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Эвертон 1:0 Гол: 1:0 Мигель Альмирон (31') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 46'), Мигель Альмирон (Райан Фрейзер, 73'), Каллум Уилсон (Крис Вуд, 87'), Джейкоб Мёрфи (Эллиот Андерсон, 72') Эвертон: Демарай Грей (Дуайт Макнил, 79'), Доминик Калверт-Льюин (Ниль Мопе, 73'), Энтони Гордон, Amadou Mvom Onana, Идрисса Гейе, Алекс Айуоби (Джеймс Гарнер, 73'), Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Конор Коди, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Доминик Калверт-Льюин (7'), Жоэлинтон (24'), Фабиан Шёр (44'), Энтони Гордон (44'), Идрисса Гейе (64'), Джеймс Тарковски (89')

«Сороки» набрали 18 очков и поднялись на пятое место в АПЛ. «Ириски» находятся на 15-й строчке (10 очков).