Куликов: Хочется верить, что «Локо» вылезет из зоны стыков

Полузащитниквысказался о результатах столичной команды.

После пяти подряд поражений в РПЛ, «железнодорожники» обыграли «Торпедо» (1:0) в чемпионате, а потом взяли верх над «Химками» (1:0) в Кубке России.

«Хорошо, что выиграли два матча, готовимся уже к "Динамо".

Низкая посещаемость? Да, все слышат, как мы даем подсказки друг другу. Но что остается делать? Мы можем только играть.

Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперед, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, у нас все получится», — сказал Куликов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров РПЛ железнодорожники набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Локо» встретится с «Динамо».