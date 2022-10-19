«Аугсбург» — «Бавария»: счет матча 2:5, обзор голов

Счет на 9-й минуте открыли хозяева благодаря ошибке «Баварии» в центре поля. Педерсен обокрал соперников и дальним ударом поразил правый угол ворот мюнхенцев.
На 27-й минуте счет сравнялся. Гнабри обманул защитника Иаго, отдал на край штрафной Шупо-Мотингу, а Эрик катнул мяч в сетку мимо вратаря.
На 54-й минуте игроки «Аугсбурга» ошиблись в центре поля, Шупо-Мотинг не раздумывая отправил мяч под удар Киммиха, а Йозуа в одно касание поразил правый угол ворот.
На 59-й минуте Гнабри отдал пас на Мусиала. Джамал пяткой сыграл в штрафную «Аугсбурга» на Горецка. Мяч отскочил на Шупо-Мотинга. Эрику оставалось катнуть мяч из под защитника прямо в сетку.
На 66-й минуте «Аугсбург» разыграл стандарт, отбились сначала мюнхенцы, но потом второй волной пошли атаковать хозяев и защитник «Баварии» Дайо Упамекано зацепил мяч в момент прострела с правого фланга, срезав его в свои ворота.
На 74-й минуте Альфонсо прямо у углового флажка обыграл защитника «Аугсбурга», вошел в штрафную, отдал передачу на Мусиала, а Джамал с острого угла поразил правый угол ворот соперника.
На первой добавленной минуте Мюллер убежал по правому флангу, вошёл в штрафную, катнул мяч в центр. Альфонсо набегал и переправил мяч под перекладину.
В параллельных матчах «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), «Унион» победил «Хайденхайм» (2:0), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Регенсбурга» (3:0).
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии состоится 23 октября, матчи этой стадии планируется провести с 31 января по 1 февраля и с 7 по 8 февраля.