«Аугсбург» — «Бавария»: счет матча 2:5, обзор голов

Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Аугсбургом» (5:2) в матче 2-го раунда Кубка Германии.

Счет на 9-й минуте открыли хозяева благодаря ошибке «Баварии» в центре поля. Педерсен обокрал соперников и дальним ударом поразил правый угол ворот мюнхенцев.

На 27-й минуте счет сравнялся. Гнабри обманул защитника Иаго, отдал на край штрафной Шупо-Мотингу, а Эрик катнул мяч в сетку мимо вратаря.

На 54-й минуте игроки «Аугсбурга» ошиблись в центре поля, Шупо-Мотинг не раздумывая отправил мяч под удар Киммиха, а Йозуа в одно касание поразил правый угол ворот.

На 59-й минуте Гнабри отдал пас на Мусиала. Джамал пяткой сыграл в штрафную «Аугсбурга» на Горецка. Мяч отскочил на Шупо-Мотинга. Эрику оставалось катнуть мяч из под защитника прямо в сетку.

На 66-й минуте «Аугсбург» разыграл стандарт, отбились сначала мюнхенцы, но потом второй волной пошли атаковать хозяев и защитник «Баварии» Дайо Упамекано зацепил мяч в момент прострела с правого фланга, срезав его в свои ворота.

На 74-й минуте Альфонсо прямо у углового флажка обыграл защитника «Аугсбурга», вошел в штрафную, отдал передачу на Мусиала, а Джамал с острого угла поразил правый угол ворот соперника.

На первой добавленной минуте Мюллер убежал по правому флангу, вошёл в штрафную, катнул мяч в центр. Альфонсо набегал и переправил мяч под перекладину.

Футбол. Германия. Кубок Аугсбург — Бавария 2:5 Голы: 1:0 Мадс Педерсен (9'), 1:1 Эрик Максим Шупо-Мотинг (27'), 1:2 Йозуа Киммих (53'), 1:3 Эрик Максим Шупо-Мотинг (59'), 2:3 Деотшанкюль Юпамекано (автогол) (65'), 2:4 Джамал Мусиала (74'), 2:5 Альфонсо Дэвис (90 + 1') Аугсбург: Томаш Коубек, Роберт Гумни (Lukas Petkov, 46'), Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Иагу, Рубен Варгас (Арне Майер, 67'), Карлос Груэсо (Юлиан Баумгартлингер, 67'), Эльвис Реджбечай, Мадс Педерсен (Рафаэль Фрамбергер, 82'), Флориан Нидерлехнер, Эрмедин Демирович (Даниэль Калиджиури, 67') Бавария: Садио Мане (Кингсли Коман, 58'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Марсель Забитцер, 85'), Серж Гнабри, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 80'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Свен Ульрайх Предупреждения: Мадс Педерсен (78'), Джеффри Гауэлеу (79')

В параллельных матчах «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), «Унион» победил «Хайденхайм» (2:0), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Регенсбурга» (3:0).

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии состоится 23 октября, матчи этой стадии планируется провести с 31 января по 1 февраля и с 7 по 8 февраля.