«Севилья» — «Валенсия»: счет 1:1, обзор голов

Счет на 6-й минуте встречи открыл Эдинсон Кавани. За 4 минуты до конца основного времени Эрик Ламела спас хозяев от поражения.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Валенсия 1:1
Голы: 0:1 Эдинсон Кавани (6'), 1:1 Эрик Ламела (86') Севилья: Яссин Буну, Гонсало Монтьель (Эрик Ламела, 46'), Jose Carmona (Хесус Навас, 31'), Tanguy Nianzou (Kike Salas, 58'), Маркос Акунья (Томас Делейни, 46'), Алекс Теллес, Алехандро Гомес, Неманья Гудель, Иско (Иван Ракитич, 69'), Оливер Торрес, Рафаэль Мир Висенте Валенсия: Эдинсон Кавани (Marcos De Sousa, 63'), Lino, Илаш Мориба (Габриэл Паулиста, 75'), Уго Гильямон, Юнус Муса (Андре Алмейда, 75'), Хосе Гайя, Эрай Джёмерт, Муктар Дьякаби, Тьерри Корреа, Димитри Фулкье (Николас Гонсалес, 72'), Георгий Мамардашвили Предупреждения: Jorge Sampaoli (45 + 2'), Самуэль Лино (59'), Димитри Фулкье (63'), Томас Делейни (64'), Kike Salas (79'), Николас Гонсалес (80'), Джастин Клюйверт (85'), Иван Ракитич (90 + 4'), Муктар Дьякаби (90 + 4'), Алехандро Гомес (90 + 11') Удаление: Kike Salas (90 + 12')