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    «Наполи» одержал волевую победу над «Болоньей», Хвича записал на свой счет ассист

    «Наполи» — «Блонья»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Болоньей» со счетом 3:2.

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    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Болонья 3:2
    Голы: 0:1 Джошуа Зиркзее (41'), 1:1 Жуан Жесус (45'), 2:1 Ирвин Лосано (49'), 2:2 Муса Бэрроу (51'), 3:2 Виктор Осимхен (69') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Min-jae Kim, Жуан Жесус, Мариу Руй (Матиас Оливера, 76'), Тангай Н'Домбеле (Элиф Элмас, 71'), Станислав Лоботка (Диего Демме, 82'), Пётр Зелиньски, Маттео Политано (Ирвин Лосано, 46'), Джакомо Распадори (Виктор Осимхен, 46'), Хвича Кварацхелия Болонья: Джошуа Зиркзее, Муса Бэрроу, Николас Домингес, Михел Эбишер (Никола Сансоне, 77'), Гари Медель (Никола Моро, 71'), Льюис Фергюсон, Андреа Камбьязо (Лоренцо Де Сильвестри, 89'), Джон Лукуми, Кевин Бонифаци, Стефан Пош (Хараламбос Ликояннис, 77'), Лукаш Скорупски Предупреждения: Николас Домингес (21'), Thiago Motta (54'), Лукаш Скорупски (58'), Никола Сансоне (90 + 1'), Хараламбос Ликояннис (90 + 3')

    «Наполи» набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. Команда выиграла шестой матч подряд.

    Календарь и таблица Серии А

    «Болонья» занимает 17-е место, имея на счету 7 очков.

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