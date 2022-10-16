ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола — любитель высокоинтенсивного футбола и прессингаЭксперты о таком понятии, как интенсивность. Как она проявляется в футболе?
  • 20:29
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» на «Энфилде»
  • 19:22
    • Промес и Соболев сыграют в атаке «Спартака» против ЦСКА
  • 19:11
    • «Реал» одержал победу в «Эль Класико» с «Барселоной»
  • 18:30
    • «Зенит» крупно обыграл «Пари НН» на выезде
  • 20:57
    • «Наполи» одержал волевую победу над «Болоньей», Хвича записал на свой счет ассист
    Все новости спорта

    «Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном»

    «Монако» — «Клермон»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Клермон
    В матче 11-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Клермоном» — 1:1.

    «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монако»

    Уже на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Мохамед Камара в центре поля сзади наступил на ногу Хауи, срывая чужую атаку и получил прямую красную карточку.

    На 30-й минуте был назначен пенальти в пользу «Монако» — Маньен в собственной штрафной попал по ноге сначала Эмболо, а затем и Головину.

    Брил Эмболо не забил пенальти, ударив низом левее центра створа, — Диао отразил удар. Зато на добивании после нереализованного 11-метрового уже никто не помешал Эмболо открыть счёт в матче.

    А на 53-й минуте Хауи открылся под заброс на правом полуфланге и не переиграл Нюбеля, а вот Андрич послал мяч в сетку на добивании, сравняв счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Клермон 1:1
    Голы: 1:0 Брил Эмболо (31'), 1:1 Комнен Андрич (53') Монако: Александр Нюбель, Vanderson, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Каю Энрике, Такуми Минамино (Крепин Дьятта, 21'), Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Александр Головин (Исмаил Якобс, 61'), Виссам Бен-Йеддер (Элиот Матазо, 21'), Брил Эмболо Клермон: Комнен Андрич (Жодель Доссу, 74'), Grejohn Kyei (Джим Аллевина, 64'), Muhammed-Cham Saracevic, Neto Borges, Саиф-Эдин Хауи, Йоанн Маньен, Эльбасан Рашани, Максимилиано Кофрие, Матеуш Ветеска, Alidu Seidu, Mory Diaw Предупреждения: Эльбасан Рашани (48'), Саиф-Эдин Хауи (63'), Йоанн Маньен (67'), Исмаил Якобс (87'), Alidu Seidu (87'), Крепин Дьятта (90 + 1'), Александр Нюбель (90 + 4') Удаление: Мохамед Камара (17')

    После этого матча монегаски набрали 21 очко и занимают 5-е место в таблице Лиги 1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Веселый второй тайм на «Парк де Пренс»?!
  • ПСЖ — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Поднимется ли «Милан» в зону Лиги чемпионов?
  • «Верона» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • У «Динамо» больше шансов в столичном дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Ивашка — Кресси
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры