«Монако» — «Клермон»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Уже на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Мохамед Камара в центре поля сзади наступил на ногу Хауи, срывая чужую атаку и получил прямую красную карточку.

На 30-й минуте был назначен пенальти в пользу «Монако» — Маньен в собственной штрафной попал по ноге сначала Эмболо, а затем и Головину.

Брил Эмболо не забил пенальти, ударив низом левее центра створа, — Диао отразил удар. Зато на добивании после нереализованного 11-метрового уже никто не помешал Эмболо открыть счёт в матче.

А на 53-й минуте Хауи открылся под заброс на правом полуфланге и не переиграл Нюбеля, а вот Андрич послал мяч в сетку на добивании, сравняв счет.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Клермон 1:1 Голы: 1:0 Брил Эмболо (31'), 1:1 Комнен Андрич (53') Монако: Александр Нюбель, Vanderson, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Каю Энрике, Такуми Минамино (Крепин Дьятта, 21'), Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Александр Головин (Исмаил Якобс, 61'), Виссам Бен-Йеддер (Элиот Матазо, 21'), Брил Эмболо Клермон: Комнен Андрич (Жодель Доссу, 74'), Grejohn Kyei (Джим Аллевина, 64'), Muhammed-Cham Saracevic, Neto Borges, Саиф-Эдин Хауи, Йоанн Маньен, Эльбасан Рашани, Максимилиано Кофрие, Матеуш Ветеска, Alidu Seidu, Mory Diaw Предупреждения: Эльбасан Рашани (48'), Саиф-Эдин Хауи (63'), Йоанн Маньен (67'), Исмаил Якобс (87'), Alidu Seidu (87'), Крепин Дьятта (90 + 1'), Александр Нюбель (90 + 4') Удаление: Мохамед Камара (17')

После этого матча монегаски набрали 21 очко и занимают 5-е место в таблице Лиги 1.