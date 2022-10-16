Мбаппе может покинуть зимой «ПСЖ», выкупив свой контракт

Форвард «ПСЖ»может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, передает Madrid Universal со ссылкой на L'Equipe.

По информации издания, Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ». В этом случае форвард станет свободным агентом уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что француза не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ». Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах во всех турнирах.