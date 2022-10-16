Мбаппе может покинуть зимой «ПСЖ», выкупив свой контракт

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации издания, Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ». В этом случае форвард станет свободным агентом уже в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что француза не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ». Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения.
Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах во всех турнирах.